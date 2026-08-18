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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lowes Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lowes Companies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

29 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,22 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,27 USD erwirtschaftet wurden.

25 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,13 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,43 USD im Vergleich zu 11,85 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 92,94 Milliarden USD, gegenüber 86,29 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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