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WKN DE: A1JZ6S / ISIN: US50212V1008

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: LPL Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LPL Financial veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 5,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 17,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,35 Milliarden USD gegenüber 4,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,44 USD, gegenüber 10,92 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 20,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,99 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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