Ausblick: LPL Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LPL Financial präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,39 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LPL Financial 3,40 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,04 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 31,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,38 USD im Vergleich zu 10,92 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 20,76 Milliarden USD, gegenüber 16,99 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at