WKN DE: A1JZ6S / ISIN: US50212V1008

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: LPL Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LPL Financial wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,92 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LPL Financial noch 3,59 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,91 Prozent auf 4,91 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,81 USD im Vergleich zu 14,03 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 16,82 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 12,39 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

