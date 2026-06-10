Ausblick: LPP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LPP präsentiert am 11.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 254,91 PLN gegenüber 180,04 PLN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,73 Prozent auf 5,58 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1446,60 PLN, gegenüber 808,24 PLN je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 27,57 Milliarden PLN im Vergleich zu 23,11 Milliarden PLN im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at