Ausblick: LPP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LPP präsentiert in der am 26.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 335,75 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LPP 241,30 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,48 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,67 Milliarden PLN umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1052,99 PLN je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 941,46 PLN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,29 Milliarden PLN aus, im Gegensatz zu 20,19 Milliarden PLN im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at