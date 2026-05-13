Ausblick: LRAD präsentiert Quartalsergebnisse

LRAD wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

LRAD soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 119,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 72,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 40,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at