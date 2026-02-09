LRAD Aktie
Ausblick: LRAD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LRAD wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 137,75 Prozent auf 16,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 71,5 Millionen USD, gegenüber 40,8 Millionen USD im Vorjahr.
