LS INDUSTRIAL SYSTEMS Aktie
WKN: 895497 / ISIN: KR7010120004
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: LS INDUSTRIAL SYSTEMS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
LS INDUSTRIAL SYSTEMS stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 623,86 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 470,60 KRW je Aktie erzielt worden.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,32 Prozent auf 1.344,98 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.032,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3005,27 KRW je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1929,40 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6.034,66 Milliarden KRW, gegenüber 4.965,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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