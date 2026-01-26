LS INDUSTRIAL SYSTEMS Aktie
WKN: 895497 / ISIN: KR7010120004
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: LS INDUSTRIAL SYSTEMS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
LS INDUSTRIAL SYSTEMS wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2427,66 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 15,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LS INDUSTRIAL SYSTEMS 2110,00 KRW je Aktie vermeldete.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent auf 1.386,34 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.359,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9299,80 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8078,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 4.841,73 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4.551,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
