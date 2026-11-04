LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: LSI Industries legt Quartalsergebnis vor
LSI Industries lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,310 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 225,0 Millionen USD – ein Plus von 43,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LSI Industries 157,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 0,670 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 887,1 Millionen USD, gegenüber 689,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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