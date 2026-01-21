LSI Industries Aktie

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: LSI Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LSI Industries wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,203 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 139,4 Millionen USD – ein Minus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LSI Industries 147,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 597,3 Millionen USD, gegenüber 573,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

