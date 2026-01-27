Ausblick: LT Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LT Foods öffnet am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 5,11 INR je Aktie gegenüber 4,13 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,86 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 22,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,75 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,28 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 17,43 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 106,72 Milliarden INR, gegenüber 86,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

