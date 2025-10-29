Ausblick: LT Foods legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LT Foods wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,00 INR aus. Im letzten Jahr hatte LT Foods einen Gewinn von 4,27 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll LT Foods im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,10 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,08 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 21,57 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,43 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 102,14 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 86,35 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at