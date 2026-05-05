LTC Properties Aktie
WKN: 884625 / ISIN: US5021751020
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: LTC Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LTC Properties wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,525 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 73,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 47,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 323,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 265,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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