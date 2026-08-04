Ausblick: LTC Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LTC Properties wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,480 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll LTC Properties nach den Prognosen von 4 Analysten 79,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 329,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 265,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at