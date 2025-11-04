Lucid Group Aktie
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lucid Group stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group noch ein Verlust pro Aktie von -4,100 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 370,6 Millionen USD – ein Plus von 85,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid Group 200,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -9,046 USD je Aktie, gegenüber -12,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 807,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
