Lucid Group Aktie
WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029
|Zahlen voraus
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04.05.2026 08:01:00
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lucid Group veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,346 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,400 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 57,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 370,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 235,1 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,877 USD je Aktie, gegenüber -12,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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