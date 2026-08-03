Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bei Lucid stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Lucid Group wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -2,337 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,800 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lucid Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 405,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 259,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,820 USD, gegenüber -12,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at