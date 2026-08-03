Lucid Group Aktie
WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029
|Ausblick auf Zahlen
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03.08.2026 08:43:00
Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lucid Group wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -2,337 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,800 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lucid Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 405,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 259,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,820 USD, gegenüber -12,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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