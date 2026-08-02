Ausblick: Luckin Coffee legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Luckin Coffee wird am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,40 Milliarden CNY für Luckin Coffee, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD erzielt wurde.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,76 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 60,50 Milliarden CNY, gegenüber 6,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at