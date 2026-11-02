Ausblick: Luckin Coffee legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Luckin Coffee wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,55 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,23 Milliarden CNY für Luckin Coffee, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,14 Milliarden USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,11 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 61,67 Milliarden CNY, gegenüber 6,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net