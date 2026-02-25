Luckin Coffee Aktie
Ausblick: Luckin Coffee vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Luckin Coffee wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,62 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,57 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 50,20 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,79 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
