Kennzahlen im Überblick 05.03.2026 23:18:00

Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Lufthansa-Bilanz.

Lufthansa stellt am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Lufthansa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,321 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Lufthansa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,80 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber 1,15 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 39,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 37,58 Milliarden EUR generiert wurden.

Kursrückgang bei Lufthansa nach Zielsenkung durch Barclays
Lufthansa-Aktie schwach: Deutsche Regierung gibt Evakuierung von Deutschen in Auftrag
Lufthansa-Aktie scheitert am DAX-Aufstieg - Zahlreiche Wechsel in MDAX und SDAX

03.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
20.02.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

