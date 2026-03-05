Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Lufthansa-Bilanz.

Lufthansa stellt am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Lufthansa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,321 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Lufthansa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,80 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber 1,15 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 39,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 37,58 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at