Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Prognosen der Analysten 05.05.2026 07:04:07

Ausblick: Lufthansa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Lufthansa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lufthansa öffnet die Bücher -  damit rechnen Experten.

Lufthansa gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,306 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,740 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,78 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,13 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie, gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 42,46 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 39,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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