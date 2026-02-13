Ausblick: Lulu Retail legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lulu Retail gibt am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,208 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lulu Retail 0,020 AED je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,93 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,96 Milliarden AED im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,85 AED je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 7,93 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 27,99 Milliarden AED in den Büchern gestanden hatten.

