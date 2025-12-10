Lululemon Athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
|
10.12.2025 07:01:06
Ausblick: Lululemon Athletica gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lululemon Athletica wird sich am 11.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,21 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,00 Prozent verringert. Damals waren 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,36 Prozent auf 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lululemon Athletica noch 2,40 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,85 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 10,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,59 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lululemon Athletica IncShsmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Ausblick: Lululemon Athletica gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.11.25
|Erste Schätzungen: Lululemon Athletica veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)