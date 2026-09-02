lululemon athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: lululemon athletica gewährt Anlegern Blick in die Bücher
lululemon athletica lässt sich am 03.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird lululemon athletica die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
25 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,79 USD aus. Im letzten Jahr hatte lululemon athletica einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie eingefahren.
23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,66 Prozent auf 2,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,84 USD, gegenüber 13,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 11,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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