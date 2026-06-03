Ausblick: lululemon athletica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

lululemon athletica präsentiert am 04.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll lululemon athletica im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 22 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,67 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,27 USD je Aktie, gegenüber 13,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 11,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at