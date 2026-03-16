lululemon athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
|
16.03.2026 07:01:06
Ausblick: lululemon athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
lululemon athletica wird am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,78 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte lululemon athletica 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll lululemon athletica in dem im Januar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden USD im Vergleich zu 3,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,04 USD, gegenüber 14,64 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 11,04 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,59 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lululemon athletica IncShs
|
07:01
|Ausblick: lululemon athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu lululemon athletica IncShs
Aktien in diesem Artikel
|lululemon athletica IncShs
|139,00
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.