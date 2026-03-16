Ausblick: lululemon athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

lululemon athletica wird am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,78 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte lululemon athletica 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll lululemon athletica in dem im Januar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden USD im Vergleich zu 3,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,04 USD, gegenüber 14,64 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 11,04 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,59 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at