Ausblick: Lumax Auto Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lumax Auto Technologies lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lumax Auto Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 10,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,58 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Lumax Auto Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,41 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,00 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 41,62 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 26,08 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 44,94 Milliarden INR, gegenüber 36,36 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at