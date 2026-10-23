Lumax Auto Technologies Aktie
WKN DE: A2JNX6 / ISIN: INE872H01027
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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Lumax Auto Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lumax Auto Technologies veröffentlicht am 24.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 12,15 INR je Aktie gegenüber 9,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 22,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,17 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 60,19 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 40,91 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 59,60 Milliarden INR, gegenüber 48,70 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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