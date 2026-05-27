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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lumax Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lumax Industries präsentiert am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 54,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 47,04 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 11,36 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,23 Milliarden INR umgesetzt.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 196,10 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 149,67 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 40,95 Milliarden INR, gegenüber 33,60 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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