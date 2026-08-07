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07.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lumax Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lumax Industries wird am 08.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 45,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lumax Industries 38,71 INR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,23 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Lumax Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,51 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 243,27 INR, gegenüber 184,50 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 49,71 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 41,54 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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