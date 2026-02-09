Lumax Industries Aktie

ISIN: INE162B01018

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lumax Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lumax Industries präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 49,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 37,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lumax Industries 35,82 INR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 11,33 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 27,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 163,85 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 149,67 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 40,82 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 33,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lumax Industries Ltd Dematerialised

Analysen zu Lumax Industries Ltd Dematerialised

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lumax Industries Ltd Dematerialised 4 977,40 -1,24% Lumax Industries Ltd Dematerialised

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

