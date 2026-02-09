Lumax Industries Aktie
ISIN: INE162B01018
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lumax Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lumax Industries präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 49,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 37,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lumax Industries 35,82 INR je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 11,33 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 27,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 163,85 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 149,67 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 40,82 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 33,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lumax Industries Ltd Dematerialised
