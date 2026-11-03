Ausblick: Lumen Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lumen Technologies öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,232 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Lumen Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,907 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,12 Milliarden USD, gegenüber 12,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net