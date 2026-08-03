Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lumen Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lumen Technologies wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,134 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lumen Technologies noch -0,920 USD je Aktie verloren.
Lumen Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,836 USD im Vergleich zu -1,750 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 11,03 Milliarden USD, gegenüber 12,40 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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