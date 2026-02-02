Lumen Technologies Aktie

Lumen Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lumen Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lumen Technologies wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,263 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Lumen Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,61 Prozent verringert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,628 USD im Vergleich zu -0,060 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 12,40 Milliarden USD, gegenüber 13,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lumen Technologies Inc Registered Shs 7,15 -4,36% Lumen Technologies Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

