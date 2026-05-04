Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lumentum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lumentum wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,27 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lumentum -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 90,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 425,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 810,1 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,81 USD, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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