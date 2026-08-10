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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lumentum präsentiert Quartalsergebnisse

Lumentum wird am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lumentum ein EPS von 2,96 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 105,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 987,7 Millionen USD gegenüber 480,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,23 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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