Ausblick: Lumentum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lumentum lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lumentum die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,210 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 526,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 56,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,9 Millionen USD in den Büchern standen.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,91 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,31 Milliarden USD, gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at