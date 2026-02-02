Lumentum Holdings Aktie

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lumentum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lumentum äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,880 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 652,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 62,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 402,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 2,65 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

