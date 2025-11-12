Ausblick: Luminar Technologies A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Luminar Technologies A wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,052 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Luminar Technologies A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,380 USD je Aktie, gegenüber -8,700 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 64,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 75,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at