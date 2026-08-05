Ausblick: Lundin Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lundin Gold äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 CAD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 692,6 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 10,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lundin Gold einen Umsatz von 627,1 Millionen CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,69 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,60 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,19 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at