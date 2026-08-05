Lundin Gold Aktie
WKN DE: A12GZU / ISIN: CA5503711080
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lundin Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lundin Gold äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 CAD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 692,6 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 10,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lundin Gold einen Umsatz von 627,1 Millionen CAD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,69 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,60 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,19 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lundin Gold Inc
|
05.08.26
|Ausblick: Lundin Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Lundin Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Lundin Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Lundin Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Lundin Gold präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lundin Gold Inc
Aktien in diesem Artikel
|Lundin Gold Inc
|56,92
|6,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.