18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lundin Gold präsentiert Quartalsergebnisse

Lundin Gold wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lundin Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 51,41 Prozent auf 723,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Lundin Gold noch 478,0 Millionen CAD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,44 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,45 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,63 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

