Ausblick: Lundin Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lundin Gold präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,50 CAD je Aktie gegenüber 0,920 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 794,6 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 55,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 511,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,58 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,60 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 3,41 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at