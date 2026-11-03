Lundin Gold Aktie
WKN DE: A12GZU / ISIN: CA5503711080
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lundin Gold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lundin Gold wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,62 CAD je Aktie gegenüber 1,18 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 899,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 46,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,70 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,60 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,21 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 2,49 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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