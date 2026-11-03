Lundin Mining CorpShs Aktie
WKN: A0B7XJ / ISIN: CA5503721063
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lundin Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lundin Mining öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD gegenüber 0,260 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 14 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,13 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 2,10 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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