WKN: A0B7XJ / ISIN: CA5503721063

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lundin Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lundin Mining wird am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,306 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lundin Mining ein EPS von -0,800 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 15 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,21 Milliarden USD betragen, verglichen mit 589,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,745 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,360 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden USD, gegenüber 4,67 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

