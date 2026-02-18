Lundin Mining CorpShs Aktie
WKN: A0B7XJ / ISIN: CA5503721063
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lundin Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lundin Mining wird am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,306 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lundin Mining ein EPS von -0,800 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 15 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,21 Milliarden USD betragen, verglichen mit 589,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,745 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,360 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden USD, gegenüber 4,67 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lundin Mining CorpShs
|
18.02.26
|Ausblick: Lundin Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Lundin Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lundin Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lundin Mining CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Lundin Mining CorpShs
|21,92
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.