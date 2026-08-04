Ausblick: Lundin Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lundin Mining wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,344 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lundin Mining ein EPS von 0,370 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD für Lundin Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,26 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 2,10 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at