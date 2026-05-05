Ausblick: Lundin Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lundin Mining wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,317 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD für Lundin Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,28 Milliarden CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie, gegenüber 2,10 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 4,62 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at